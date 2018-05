Η Βόρεια Κορέα απελευθέρωσε τρεις Αμερικανούς κρατούμενους

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση μέσω Twitter και μάλιστα δήλωσε ότι θα συναντήσει προσωπικά τους τρεις άνδρες, που επιστρέφουν μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, κατά την επιστροφή τους στις ΗΠΑ, στη Βάση Andrews.

Οι Kim Hak-sond, Tony Kim και Kim Dong-chul είχαν φυλακιστεί για αντικρατικές δραστηριότητες και στάλθηκαν σε στρατόπεδα εργασίας.

«Φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση», έγραψε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει οριστεί η ημερομηνία και ο τόπος συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ-Ουν.

Ένας από τους κρατουμένους φυλακίστηκε το 2015 ενώ οι άλλοι δύο έμειναν στη φυλακή για σχεδόν έναν χρόνο. Η φυλάκισή τους καταδικάστηκε ευρέως ως καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πριν από λίγες ημέρες υπήρξαν αναφορές ότι είχαν μετακινηθεί από τη φυλακή σε ξενοδοχείο της Πιονγκγιάνγκ, προκαλώντας εύλογες εικασίες ότι θα μπορούσαν σύντομα να απελευθερωθούν.

Ποιοι είναι οι τρεις Αμερικανοί κρατούμενοι

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 Μαΐου 2018