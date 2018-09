Τέλος στη φθηνή αντικατάσταση μπαταρίας βάζει η Apple

Να υπενθυμίσουμε ότι λόγω της περσινής παραδοχής της ότι επιβραδύνει σκόπιμα τα παλαιότερα iPhones για να αποτρέψει απρόβλεπτες επανεκκινήσεις ή δυσλειτουργίες η εταιρεία αποφάσισε να τρέξει ένα πρόγραμμα αντικατάστασης μπαταρίας σε πολύ οικονομικότερη τιμή από το κανονικό. Μέχρι σήμερα οι χρήστες μπορούν να αλλάξου την μπαταρία τους με 29 δολάρια ή 39 ευρώ για την περίπτωση της Ελλάδας.

Ωστόσο όταν το 2018 έρθει στο τέλος, η προσωρινή χαμηλή τιμολόγηση που εφαρμόστηκε ως απάντησηστη διαμάχη για την σκόπιμη επιβράδυνση των παλαιότερων iPhones θα σταματήσει.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του 9to5Mac , η Apple ενημέρωσε τη σελίδα με το κόστος αλλαγής μπαταρίας και ανήρτησε τις νέες τιμές που θα ξεκινήσουν την 1η Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το 2019, οι αλλαγή μπαταρίας εκτός εγγύησης θα κοστίζει

iPhone XS, XS Max, XR, Χ: 69 δολάρια

iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 6, 6 Plus, SE: 49 δολάρια

Όλα τα άλλα επιλέξιμα μοντέλα: 79 δολάρια

Να σημειωθεί ότι όσοι έχουν εν ισχύ εγγύηση ή καλύπτονται από το πρόγραμμα AppleCare+ δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν τίποτα για να αντικαταστήσουν την μπαταρία τους.

Όσο για το πώς θα ξέρετε αν χρειάζεστε αλλαγή μπαταρίας, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα Battery Health, που βρίσκεται στις Ρυθμίσεις του iPhone σας, η οποία σας δίνει μια ποσοστιαία εκτίμηση της συνολικής κατάστασης της μπαταρίας σας. Όταν το ποσοστό πέσει κάτω του 80% τότε καλό θα ήταν να προχωρήσετε σε αλλαγή μπαταρίας. Εάν δεν εμπιστεύεστε τις εκτιμήσεις της Apple τότε μπορείτε να εμπιστευτείτε μια τρίτη εφαρμογή όπως η Lirum Device Info Lite. Για να δείτε πώς πατήστε εδώ.

Πηγή: insider.gr