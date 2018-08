12 χόμπι που μπορείς να κάνεις επάγγελμα (pics)

Προπονητής, προγραμματιστής, make up artist, DJ, chef, αθλητικός δημοσιογράφος, μηχανολόγος, χορευτής και κάμποσα ακόμα επαγγέλματα έχουν καταφέρει να γίνουν τα πλέον περιζήτητα. Και αυτό το βλέπεις παντού γύρω σου. Στα τηλεοπτικά shows, στις σειρές που ξημεροβραδιάζεσαι, στην παρέα σου, στα viral βίντεο στο Internet, σε posts στα social media, παντού.

Δημιουργία, φαντασία, ταλέντο, τόλμη, όλα αυτά που σε κερδίζουν σε απλά πράγματα που κάνεις ως χόμπι στη ζωή σου, πλέον είναι τα απαραίτητα εφόδια για την αγορά εργασίας. Αυτό που μερικές φορές λέμε για πλάκα «Και τι δεν θα ΄δινα να μπορούσα να ζήσω κάνοντας το χόμπι μου», τώρα μπορεί να γίνει πράξη!

Να ανοίξουμε εδώ μια απαραίτητη παρένθεση. Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα και Καλαμάτα δέχεται εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες που αναφέραμε και άρα και σε αυτές που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο που θέλεις να ασχοληθείς γιατί είναι η ζωή σου. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 εξασφαλίζει εγγυημένη πρακτική άσκηση για τους σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων. Επιπλέον, το Startup Office ενισχύει τη νεανική επιχειρηματικότητα, προσφέροντας συμβουλευτική και ενημέρωση για εργαλεία χρηματοδότησης στους απόφοιτους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Κλείνει η παρένθεση.

Και τώρα ας δούμε έναν έναν τους 12 επαγγελματικούς τομείς που μπορείς να ακολουθήσεις ώστε να ζήσεις από το χόμπι σου!

12. Σπουδές Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων (Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ & Θεατρικών Κομμώσεων)

Με πόσες σειρές έχεις «λιώσει» τον τελευταίο χρόνο; Πόσες ταινίες σε έκαναν να φύγεις με τεράστιο χαμόγελο από τον κινηματογράφο; Πόσες φορές σκέφτηκες «Μα, πώς στο διάολο κάνουν τόσο τέλεια τα ζόμπι στο "The Walking Dead"»; Πόσες φορές αναρωτήθηκες πώς θα είναι να δουλεύεις στην κινηματογραφική βιομηχανία ή ακόμα ακόμα να μπορείς με δυο απλές κινήσεις στο πρόσωπο ενός ανθρώπου να τον κάνεις να φαίνεται «άλλος άνθρωπος»; Μην το σκέφτεσαι άλλο. Το μέλλον σου είναι οι Σπουδές Θεατρικού Μακιγιάζ και Θεατρικών Κομμώσεων!

Ως απόφοιτος της ειδικότητας « Τεχνικός Θεατρικού Μακιγιάζ & Θεατρικών Κομμώσεων » του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 μπορεί κανείς να εργαστεί σε έναν άκρως δημιουργικό χώρο όπως είναι το θέατρο, η φωτογραφία και η διαφήμιση, ως εξειδικευμένος επαγγελματίας σε αντικείμενα όπως: Μακιγιάζ Beauty, Μακιγιάζ Νυφικό, Μακιγιάζ για Τηλεόραση - Κινηματογράφο – Θέατρο, Special Effects, Full Body Painting.

11. Σπουδές Κομμωτικής - Κομμωτές (Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης)

Θυμάσαι τον Πογκμπά να αλλάζει κάθε λίγο και λιγάκι το κούρεμά του με λεοπαρδάλεις, φωτιές και πάει λέγοντας, όταν πήγε στη Γιουβέντους. Θυμάσαι το οξυζενέ μαλλί του Εστογιανόφ, τη μοϊκάνα του Σισέ και τα ακατανόητα του Μήτρογλου. Θυμάσαι τον τρελάρα τον Ρόντμαν που έκανε καμβά ζωγραφικής το κεφάλι του. Θυμάσαι τον τρελοκοτσιδάκια Ταρίμπο Γουέστ και τον αφάνα Κάρλος Βαλντεράμα. Πώς να ξεχάσεις τους ανθρώπους που όχι απλά έδωσαν άλλη οπτική στην κόμμωση, αλλά έκαναν χιλιάδες παιδιά στον πλανήτη να ασχοληθούν με την κομμωτική και να λογαριάζουν τους εαυτούς τους ως καλλιτέχνες.

O σπουδαστής Κομμωτικής στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 εξειδικεύεται σε μία σειρά υπηρεσιών κομμωτηρίου όπως: hair styling και χτενίσματα, κουρέματα σύμφωνα με τις νέες τάσεις, SPA μαλλιών με ειδικά προϊόντα, αλλά και τεχνικές εργασίες: βαφές, ανταύγειες, painting, balayage. Το γνωστικό πεδίο των αποφοίτων συμπληρώνεται με την εκμάθηση ανδρικού κουρέματος, hair tattoo, barbering και grooming γενειάδας.

10. Σπουδές Χορού - Χορευτές (Επίσημος Τίτλος: Εφαρμοσμένες Τέχνες Χορού)

Είσαι από αυτούς που όταν ακούν τη λέξη «γάμος» το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι ξεφάντωμα και ατέλειωτος χορός; Είσαι από αυτούς που περιμένουν τον Δεκαπενταύγουστο για να χορεύουν όλη τη μέρα σε παραδοσιακά πανηγύρια; Είσαι από αυτούς που όταν πηγαίνεις σε club, έχεις ως βασικό σου «όπλο» το χορό; Και ακόμα αναρωτιέσαι πώς μπορείς να συνδυάσεις επάγγελμα και διασκέδαση; Με Σπουδές Χορού φυσικά!

Οι σπουδαστές χορού του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 διδάσκονται μουσική, ιστορία της τέχνης, ρεπερτόριο, τεχνικές σύνθεσης χορού και χορογραφία, ώστε να αποκτήσουν την ολοκληρωμένη κατάρτιση και τις συνολικές γνώσεις, που θα τους επιτρέπουν να ξεχωρίσουν σε μια χορευτική παράσταση.

9. Σπουδές 3D Animation (Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας - Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος)

Δεν είναι πραγματικά καταπληκτικό το ότι όποτε πιάνεις χαρτί και μολύβι, η φαντασία σου καλπάζει και σχεδιάζεις αριστουργήματα; Θυμάσαι τότε που είδες πρώτη φορά το «Avatar» και στη συνέχεια σχεδίαζες παντού μπλε φιγούρες; Πόσοι Spiderman και πόσες manga φιγούρες δεν έχουν περάσει από τις σελίδες των τετραδίων σου... Τόσο πολύ σου αρέσει το σχέδιο που κατεβάζεις προγράμματα και προσπαθείς μόνος σου online να φτιάξεις κάτι «ζωντανό» στην οθόνη. Φαντάζεσαι να δουλεύεις για πάντα με γνώμονα τη δημιουργία σου;

Ο « Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας (3D Animation) », αποφοιτώντας από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, μπορεί να δημιουργήσει τις δικές του ολοκληρωμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων με σενάριο και πλοκή. Η φαντασία του μπορεί να βρει εφαρμογή σε animation, cartoon, graphics, time lapse videos και πολλές ακόμα από τις απεριόριστες δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία.

8. Σπουδές Μηχανολογίας - Μηχανικοί Αυτοκινήτων (Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Μηχανοτρονικής)

Λύνεις και δένεις ένα μηχανάκι σε λιγότερο χρόνο από ό,τι να πας σούπερ-μάρκετ. Ακούς θόρυβο στο αυτοκίνητο και ξέρεις ακριβώς από που προέρχεται. Βλέπεις κινητήρα και σου φαίνεται πιο εύκολος και από τον κύβο του Ρούμπικ. Οι φίλοι σου σε ρωτάνε πάντα για οποιοδήποτε μηχανικό πρόβλημα έχουν. Βλέπεις F1, WRC και MotoGP και εκνευρίζεσαι που δεν είσαι στα pits για να κάνεις πιο γρήγορα τις αλλαγές. Μηχανολογία πρέπει να σπουδάσεις, τι συζητάμε τόση ώρα!

Οι ειδικοί μηχανικοί του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 προσαρμόζουν διαρκώς τα προγράμματα πρακτικής της ειδικότητας, προκειμένου να διαμορφώσουν επαγγελματίες έτοιμους για τις απαιτήσεις των σύγχρονων εξελίξεων. Οι σπουδαστές δεν μαθαίνουν απλά, αλλά εξασκούνται στην πράξη στα εργαστήρια – συνεργεία του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360.

7. Σπουδές Μουσικής Τεχνολογίας (Επίσημος Τίτλος: Μουσική Τεχνολογία)

Πιάνεις κιθάρα και οι νότες βγαίνουν μόνες τους. Μπαίνεις σε προγράμματα και remixάρεις όποιο beat σου κάνει εντύπωση. Ακούς άλμπουμ και σιχτιρίζεις που η παραγωγή είναι τόσο κακή και θάβει το τελικό αποτέλεσμα. Κάθε φορά που βλέπεις Ταραντίνο αναρωτιέσαι πως καταφέρνει και δένει πάντα τόσο υπέροχα την εκάστοτε σκηνή με τη μουσική. Σε ρωτάνε ποιοι είναι οι 5 αγαπημένοι σου καλλιτέχνες και εσύ απαριθμείς 105. Αν τύχει και πας σε μπαρ με DJ που παίζει άγνωστα κομμάτια, του πιάνεις αμέσως κουβέντα γιατί σπανίζουν άνθρωποι με γούστο. Δεν μπορείς να φανταστείς τη ζωή σου χωρίς τη μουσική. Δεν χρειάζεται!

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Μουσικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 διαθέτει γνώσεις μουσικής θεωρίας αλλά και ηχοληψίας, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξει τεχνικά και καλλιτεχνικά κάθε είδους μουσικές παραγωγές.

6. Σπουδές Φωτογραφίας - Φωτογράφοι (Επίσημος Τίτλος: Τέχνη Φωτογραφίας)

Περπατάς και βλέπεις μια σκιά να κάνει ωραία αντίθεση σε έναν τοίχο. Βγάζεις το κινητό σου και τη φωτογραφίζεις. Κάνεις βουτιές στις διακοπές σου με στόχο να φωτογραφίζεις τον βυθό. Εξετάζεις τη φορά του ήλιου κάθε φορά που θες να βγάλεις φωτογραφία τον ουρανό. Πειραματίζεσαι με πολλούς φακούς, σε γοητεύει το ασπρόμαυρο φόντο, αγοράζεις smartphone με βάση την καλή ανάλυση της κάμερας, κάνεις οικονομίες μόνο για να αγοράζεις καλούς φακούς για τη φωτογραφική σου μηχανή. Μπορείς να διηγηθείς τη ζωή σου μόνο με κλικς.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 αντιλαμβανόμενος πλήρως τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς στις σπουδές φωτογραφίας , προσφέρει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες.

5. Σπουδές Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής (Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Αρτοποιός - Ζαχαροπλαστικής)

Άσπρη, καστανή, μαύρη, άχνη, ντεμεράρα, σε κύβους. Όπως και αν είναι, η ζάχαρη αποτελεί το alter ego σου. Δίνει γεύση σε παγωτά, γλυκά και cocktails, έχει θεραπευτικές ιδιότητες, μας τονώνει και γίνεται η αιτία να παρατάμε το γυμναστήριο. Τη φαντάζεσαι σε ένα ωραίο γλυκό του κουταλιού γεμάτο σπιτική φροντίδα, σε ένα περίτεχνο γλυκό της γαλλικής κουζίνας, σε ένα παγωτό το καλοκαίρι. Σου αρέσει να δημιουργείς συνταγές που αφορούν μόνο αυτή. Πόσο γλυκιά μπορεί να γίνει η ζωή σου!

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 αποτελεί τον πιο σημαντικό πυρήνα απόφοιτων pastry chef στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης που συνδυάζει ιδανικά την εργαστηριακή εξάσκηση με τη θεωρία, ένα πλήθος επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων, καθώς και ένα οργανωμένο σύστημα πρακτικής άσκησης σε κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

4. Σπουδές Τεχνολογιών Internet - Web Designers, Web Developers, Ειδικοί Πολυμέσων [Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer - Developer / Video Games)]

Από το «Call Of Duty» μέχρι το «Fortnite», έχεις παίξει ότι game έχει κυκλοφορήσει. Από τη Microsoft μέχρι τα ελεύθερα λογισμικά, εγκατέστησες τα πάντα στον υπολογιστή σου. Έφτιαξες μόνος σου βίντεο σε online πλατφόρμες, έχεις κωδικούς σχεδόν σε κάθε social media που κυκλοφορεί εκεί έξω, κάνεις αγορές μόνο online και εκνευρίζεσαι αν ένα e-shop δεν είναι λειτουργικό. Δεν θέλεις καν να φανταστείς πως θα ήταν η ζωή σου αν δεν υπήρχαν τα laptops και τα smartphones για να είσαι συνέχεια online. Θα μπορούσες να ασχολείσαι 24/7 με κάτι τέτοιο. Κάνε το λοιπόν!

Μέσω του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος τεχνολογιών Internet που προσφέρει, το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, δημιουργεί σύγχρονους επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται: με τη παραγωγή βίντεο στο YouTube, ανάπτυξη εφαρμογών και παιχνιδιών στα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργία ιστοσελίδων (οι οποίες προσαρμόζονται σε όλες τις συσκευές και τους προσανατολισμούς), ενώ ταυτόχρονα είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις e-Commerce.

3. Σπουδές Μαγειρικής - Μάγειρες, Chef [Επίσημος Τίτλος: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)]

«Να σου φτιάξω εγώ μακαρονάδα να θες να μπεις μέσα στην κατσαρόλα!». Αλήθεια, πόσες φορές το έχεις πει; Είσαι τόσο καλός στην κουζίνα που ακόμα και η μάνα σου σε συμβουλεύεται για να γίνει καλύτερη. Δοκιμάζεις νέα υλικά, τολμάς, βάζεις τους φίλους σου να δοκιμάζουν, φτιάχνεις δικές σου συνταγές, καθαρίζεις σαν μανιακός, μέχρι και Instagram έφτιαξες για να βάζεις φωτογραφίες με τα πιάτα σου. Ακόμα σκέφτεσαι τι δουλειά θα κάνεις;

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 αποτελεί τον πιο σημαντικό πυρήνα απόφοιτων Chefs στην Ελλάδα, προσφέροντας ένα πρόγραμμα κατάρτισης που συνδυάζει ιδανικά την εργαστηριακή εξάσκηση με τη θεωρία, ένα πλήθος επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και σεμιναρίων, καθώς και ένα οργανωμένο σύστημα πρακτικής εξάσκησης σε κορυφαία ξενοδοχεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

2. Σπουδές Αθλητικής Δημοσιογραφίας (Επίσημος Τίτλος: Αθλητική Δημοσιογραφία)

Μπαίνεις στο Gazzetta για να διαβάσεις το ρεπορτάζ της ομάδας σου, διεθνείς ποδοσφαιρικές αναλύσεις στο Four Four Two, νοσταλγικά θέματα στο Gazzetta Weekend Journal, αφιερώματα για την Euroleague, τι έχει να πει ο Σκουντής και ο Παπαδογιάννης για την μπασκετική Εθνική Ελλάδας, πώς αναλύουν την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα ο Τσόχος και ο Σαμπράκος. Άλλοτε συμφωνείς, άλλοτε διαφωνείς, στέλνεις σχόλια με την άποψή σου, αναλύεις στους φίλους σου τη γνώμη σου. Σκέφτεσαι ότι έχεις κάτι να πεις που λείπει από τη σημερινή αθλητική δημοσιογραφία. Γιατί να το καθυστερείς;

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 εξοπλίζει τους σπουδαστές του με γνώσεις και εμπειρία για την αθλητική δημοσιογραφία , ώστε να σταδιοδρομήσουν ως αξιόλογοι συνεργάτες και να διακριθούν στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα περιοδικά και στο internet.

1. Σπουδές Προπονητικής (Επίσημος Τίτλος: Προπονητής Αθλημάτων)

Όλοι οι Έλληνες είμαστε προπονητές. Τελεία και παύλα. Ξέρουμε τι λείπει από την ομάδα, τι κάνεις λάθος ο προπονητής, τι πήγε λάθος στην προετοιμασία, πώς έπρεπε να κατέβει η ομάδα στο ντέρμπι, τι τακτική έπρεπε να έχουμε σε άμυνα και επίθεση, πόσα τρόπαια θα σήκωνε η αγαπημένη μας ομάδα με εμάς στον πάγκο. Ε λοιπόν, ναι, θα γίνουμε προπονητές και θα οδηγήσουμε σε ένδοξα μονοπάτια την ομάδα μας!

Το πρόγραμμα σπουδών προπονητικής που προσφέρει το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς εργασίας. H ειδικότητα και το πρόγραμμα σπουδών είναι απόλυτα ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των χωρών - μελών της ΕΕ.

Ας μην το καθυστερείς άλλο, λοιπόν!

Κάνε τώρα την εγγραφή σου για τμήματα Οκτωβρίου του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 το οποίο, σύμφωνα με ποιοτική έρευνα της MRB Hellas έχει καταξιωθεί στις συνειδήσεις γονιών και παιδιών ως το ΙΕΚ που κερδίζει την εμπιστοσύνη γονιών και παιδιών και πραγματοποιεί τις υποσχέσεις του. Και μην ξεχνάς ότι πρόκειται για το πρώτο ΙΕΚ της χώρας που έδωσε τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να έρχονται σε άμεση επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο!

Παράλληλα, οι σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν παράλληλα με τις σπουδές τους τη Διεθνή Πιστοποίηση LRN , που μεγιστοποιεί την αξία των σπουδών τους, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε ανώτερες και ανώτατες θέσεις του επαγγέλματος τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.