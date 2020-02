Αναστάτωση προκλήθηκε στην πτήση AC837 της Air Canada που είχε προορισμό το Τορόντο.

Συγκεκριμένα το αεροσκάφος, Boeing 767, αναγκάστηκε να επιστρέψει εκτάκτως στο αεροδρόμιο Μπαράχας της Μαδρίτης, από όπου αναχώρησε.

Το αεροπλάνο παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στον τροχό και στον κινητήρα και έκανε βόλτες πάνω από το αεροδρόμιο Μπαράχας μέχρι να προσγειωθεί.

Όπως αναφέρουν ξένα ΜΜΕ, μάλλον έπεσε τμήμα του συστήματος προσγείωσης του αεροπλάνου και μπήκε σε έναν από τους κινητήρες του.

Το αεροπλάνο μετέφερε 130 επιβάτες ενώ σύμφωνα με το airlive η αναγκαστική προσγείωση είχε προγραμματιστεί για τις 19:20 τοπική ώρα (20:20 ώρα Ελλάδος).

Ο κυβερνήτης ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου 30 λεπτά με την απογείωση του αεροσκάφους και ζήτησε να του δώσουν διάδρομο για κατεπείγουσα προσγείωση.

An Air Canada passenger flight from Madrid is circling over central Spain as it prepares for an emergency landing https://t.co/FFVEGDEC5X pic.twitter.com/InsuoUCol7

— Bloomberg Canada (@BloombergCA) February 3, 2020