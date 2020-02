Γαλλία: Άνδρας τραυμάτισε αστυνομικό και τον πυροβόλησαν, μπήκε με μαχαίρι στο τμήμα

Ένας άνδρας με μαχαίρι μπήκε σε αστυνομικό τμήμα στην Dieuze της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ένας από τους αστυνομικούς τραυματίστηκε στο χέρι από το μαχαίρι του δράστη, ενώ στην συνέχεια ένας άλλος αστυνομικός τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε στην κοιλιά.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας (3/2), με τον δράστη να μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα και ο αστυνομικός που βρισκόταν στην είσοδο να ειδοποιεί τους συναδέλφους του.

Ο δράστης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο οι Αρχές δεν έχουν ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για κάποια τρομοκρατική ενέργεια ή ένα «απλό» περιστατικό.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών του δράστη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Knifeman is shot and wounded after stabbing a police officer in the hand in France https://t.co/BEA2dO2Z0T

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 3, 2020