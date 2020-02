Ράπερ πλήρωσε εκτελεστή για να σκοτώσει τη μητέρα του και «έφαγε» 99 χρόνια φυλακή (pics & vid)

Σε φυλάκιση 99 ετών καταδικάστηκε ο 30χρονος ράπερ Qaw'mane Wilson.

Γνωστός με το... καλλιτεχνικό του, Young QC, ο Wilson αποδείχθηκε, τελικά, πως το 2012 προσέλαβε εκτελεστή για να σκοτώσει τη μητέρα του, Γιολάντα Χολμς!

Την Παρασκευή, λοιπόν, δικαστήριο του Σικάγο καταδίκασε τον ράπερ σε 99 έτη φυλάκιση, αλλά και τον εκτελεστή, ονόματι Γιουτζίν Σπένσερ, σε 100.

Μόλις στα 23 του, ο Γουίλσον είχε «διατάξει» τη δολοφονία της μητέρας του, με τον Σπένσερ να μπαίνει στο διαμέρισμά της και να πυροβολεί την άτυχη γυναίκα ενώ κοιμόταν.

Όταν πέθανε και μέχρι να αποδειχθεί ότι ο ίδιος της ο γιος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία της, ο Γουίλσον άρχισε να αδειάζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς της και να σκορπάει τα λεφτά της ασφάλειας.

Τι τα έκανε τα χρήματα;

Τα χρησιμοποίησε για να «φτιάξει» το αυτοκίνητο, που εκείνη του είχε αγοράσει, ενώ σε μία από τις συναυλίες του πετούσε λεφτά στο κοινό.

