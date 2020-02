Πλανήτης πιο θερμός από το 80% των γνωστών άστρων κάνει «κομματάκια» την ατμόσφαιρά του (pics & vids)

Τέσσερα χρόνια μετά την ανακάλυψή του, ο εξωπλανήτης KELT-9b συνεχίζει να προκαλεί δέος στους επιστήμονες.

Η τελευταία ανακάλυψή τους σχετικά με αυτόν τον «γίγαντα», που βρίσκεται 670 έτη φωτός μακριά από τη Γη, αποκαλύπτει πως είναι τόσο καυτός, που «κομματιάζει» την ίδια την ατμόσφαιρά του!

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, η οποία δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση ''The Astrophysical Journal Letters'', ο KELT-9b, που ανακαλύφθηκε το 2016, βιώνει τήξεις ανά την επιφάνειά του, που έχουν ως αποτέλεσμα τα μόρια, που συγκροτούν την ατμόσφαιρά του, να διαλύονται.

"Hot & Mysterious – new details from NASASpitzer reveal the hottest planet ever found, KELT-9b, is so hot it rips molecules in its atmosphere to shreds. https://t.co/4IwlF6WcNH pic.twitter.com/Yn9GDFLks9 " #tech #science #space #NASA #JPL #news

Άλλωστε, ο εν λόγω πλανήτης είναι θερμότερος από το 80% των γνωστών άστρων!

Και ο λόγος είναι ότι η μία πλευρά του πλανήτη έχει μονίμως μέρα, καθώς βλέπει το άστρο γύρω από το οποίο περιστρέφεται ο εξωπλανήτης, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 4.300 βαθμούς Κελσίου!

