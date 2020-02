Δεκάδες λογαριασμοί στο Instagram διαφημίζουν δίαιτες με φωτογραφίες κοπέλας που πέρασε διατροφική διαταραχή (pic)

Δεκάδες λογαριασμοί του Instagram χρησιμοποιούν φωτογραφίες μιας κοπέλας, της Κάρα Χένρι, που μόλις τώρα ανακάμπτει από διατροφική διαταραχή, προκειμένου να διαφημίσουν δίαιτες!

Το θέμα ήρθε στο «φως» από το BBC, και έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στη Βρετανία και όχι μόνο, αφού ορισμένοι δεν έχουν, πραγματικά, ούτε ιερό ούτε όσιο...

Όπως είπε η ίδια η Κάρα, μάλιστα, κάποιοι από αυτούς τους λογαριασμούς έχουν πάνω από ένα εκατομμύριο followers και ποστάρουν φωτογραφίες της, με τις οποίες εκείνη απλά κατέγραφε την πορεία της ανάρρωσής, φτάνοντας να ζυγίζει λίγο πάνω από 25 κιλά!

Οι φωτογραφίες της έχουν αναρτηθεί, χωρίς την άδειά της φυσικά, μαζί με ισχυρισμούς ότι πρόκειται για αποδείξεις επιτυχούς απώλειας βάρους, ενώ οι εν λόγω λογαριασμοί καλούν τους χρήστες να κλικάρουν, ώστε να αγοράσουν εξατομικευμένες δίαιτες, που θα τους κάνουν να μοιάζουν σαν... την Κάρα!

Σύμφωνα με τα λεγόμενα της κοπέλας στο BBC, οι φωτογραφίες της έχουν αναρτηθεί πάνω από 100 φορές τους τελευταίους τρεις μήνες και προσπαθεί εδώ και καιρό να τις αφαιρέσει, χωρίς επιτυχία.

Eating disorder used to sell diets on Instagram: Kara Henry explains how Instagram accounts are using images of her eating disorder to promote weight loss. https://t.co/tax1yWT5IE pic.twitter.com/lBvNiVVDXp

