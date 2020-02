Τύπος προσπαθεί να σώσει τις μπύρες κατά τη διάρκεια των 7,7 Ρίχτερ στην Καραϊβική (vid)

Το παν στη ζωή είναι να βάζεις προτεραιότητες.

Όταν, λοιπόν -μακριά από εμάς- γίνεται σεισμός, δεν θα πας να σώσεις το ψυγείο και ό,τι βρίσκεται μέσα σε αυτό, αλλά τη ζωή σου και τους αγαπημένους σου.

Εκτός, βέβαια, αν έχεις μπύρες στο ψυγείο και είσαι αυτός ο τύπος...

Ο εν λόγω τιτάνας, ενώ τα 7,7 Ρίχτερ «χτυπούν» την Καραϊβική την Τρίτη και φυσικά, τα Νησιά Κέιμαν, βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ.

Άλλοι πελάτες προσπαθούν να προφυλαχθούν, μερικοί κρατιούνται από όπου βρουν και κάποιοι τρέχουν προς την έξοδο.

Αλλά όχι αυτός.

Βλέποντας τα ράφια με τις μπύρες να τραντάζονται, δεν το σκέφτεται στιγμή. Τρέχει κατευθείαν και προσπαθεί να τα κρατήσει, για να μην πέσουν.

Γρήγορα, ωστόσο, αντιλαμβάνεται ότι, απλά, δεν γίνεται να «τα βάλει» με τον «Εγκέλαδο». Κάνει -ευτυχώς- πίσω και εκείνη τη στιγμή τα ράφια γκρεμίζονται μαζί με τις μπύρες.

Μάλιστα, ο τύπος εμφανίζεται να πιάνει το κεφάλι του αμέσως μετά, μην μπορώντας να πιστέψει ότι δεν κατάφερε να σώσει τις μπύρες.

All those good liquors & beers gone to waste now. At least he was a champ for trying to save some of that good stuff during the earthquake today. #earthquake #CaymanIslands pic.twitter.com/sTl9WDNEaH

— Raymond Gayle (@Kentsville) January 28, 2020