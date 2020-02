Πρόστιμο 120 ευρώ σε οδηγό που έκανε στην άκρη του δρόμου για να φτερνιστεί (pics)

Ο Steven Savage από το Attleborough της Αγγλίας σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για -μόλις- 26 δευτερόλεπτα, καθώς του ήρθε να φτερνιστεί.

Ήταν μια απόφαση της στιγμής, αφού ο 37χρονος φοβήθηκε μήπως προκαλέσει κάποιο ατύχημα.

Ωραία μέχρι εδώ.

Μετά από λίγες μέρες, όμως, ο Steven έλαβε ένα... ραβασάκι από την Εθνική Υπηρεσία Στάθμευσης, στην οποία υπάγεται ο δρόμος, που τον ενημέρωνε ότι του έχει επιβληθεί πρόστιμο 120 ευρώ, επειδή οι κάμερες τον «έπιασαν» να σταματάει πάνω στον δρόμο!

«Όταν σου έρχεται να φτερνιστείς, το πιο σοφό είναι να σταματήσεις στην άκρη του δρόμου, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να χάσεις τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να προκαλέσει κάποιο ατύχημα», είπε ο οδηγός, που ακόμη το φυσάει και δεν κρυώνει...

Driver is fined £100 after pulling over for just 26 seconds when he had a sudden sneezing fit #Topbuzz https://t.co/zACkEoUL81

— Mark F Potter (@mforpower52) January 31, 2020