Τέλος εποχής για το υπέρυθρο διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer της NASA που ολοκλήρωσε την αποστολή του (pics & vids)

Ύστερα από 16 χρόνια παρακολούθησης του σύμπαντος στο υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και μια σειρά από ανακαλύψεις στο ηλιακό σύστημα μας και πέρα από αυτό, το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) έφθασε στο τέλος της αποστολής του και σταμάτησε την Πέμπτη όλες τις επιστημονικές λειτουργίες του.

Το Spitzer, που είχε εκτοξευθεί το 2003, είχε μέγεθος αυτοκινήτου και μπορούσε να «δει» αντικείμενα πιο ψυχρά από τα άστρα που εκπέμπουν ορατό φως, υπήρξε ένα από τα τέσσερα βασικά αμερικανικά διαστημικά τηλεσκόπια, μαζί με τα Hubble (οπτικό), Chandra (ακτίνων-Χ) και Compton (ακτίνων-γ).

Μεταξύ άλλων, μελέτησε με τις υπέρυθρες κάμερες του κομήτες και αστεροειδείς στη «γειτονιά» μας, πιο μακρινά άστρα, πλανήτες και γαλαξίες, ενώ βρήκε και ένα νέο δακτύλιο γύρω από τον Κρόνο.

The legacy of @NASASpitzer will live on! After more than 16 years of studying the universe in infrared, the space telescope's mission has come to an end. One of our greatest observatories will be remembered for its discoveries: https://t.co/SUYSh0m6nD #SpitzerFinalVoyage pic.twitter.com/M8rL7pfszD — NASA (@NASA) January 31, 2020

Η πιο γνωστή ανακάλυψη του ήταν η ανίχνευση επτά εξωπλανητών με μέγεθος ανάλογο της Γης γύρω από το κοντινό άστρο Trappist-1.

Το Spitzer, που κόστισε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια κατά την 16χρονη λειτουργία του (έναντι 8 δισ. δολάρια του Hubble) και παρείχε στοιχεία σε περισσότερες από 8.700 ερευνητικές δημοσιεύσεις επιστημόνων, έχει πια τεθεί σε κατάσταση περιορισμένης λειτουργίας (safe mode).

Our @NASAspitzer's mission comes to an end today, after 16 years of discoveries. As one of our Great Observatories, Spitzer's superpower was observing the universe in infrared light — and revealing its hidden side: https://t.co/RJ6wu2FuSG #SpitzerFinalVoyage pic.twitter.com/nCFNua3Rr3 — NASA (@NASA) January 30, 2020

Μετά τις τελευταίες εντολές που δέχτηκε από το κέντρο ελέγχου στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια, θα συνεχίσει να απομακρύνεται από τη Γη.

Το Hubble και το Chandra συνεχίζουν τις παρατηρήσεις τους, με το πρώτο να γιορτάζει φέτος τα 30ά γενέθλια του, ενώ το Compton είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2000.

Today, we're saying goodbye to one of the greats. Data gathering will be completed, and the science lives on. Follow @NASASpitzer for mission updates. https://t.co/O3i3j925Fr — NASA JPL (@NASAJPL) January 30, 2020

Το επόμενο μεγάλο διαστημικό τηλεσκόπιο της NASA θα είναι το πολύ ισχυρότερο James Webb, που -μετά από διαδοχικές καθυστερήσεις- προγραμματίζεται πλέον για εκτόξευση το 2021, χωρίς πάντως να αποκλείεται μια νέα καθυστέρηση.