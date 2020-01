Σε διαθεσιμότητα ο δημοσιογράφος που είχε μεταδώσει ότι ήταν και τα 4 παιδιά του Κόμπι στο ελικόπτερο

Το ABC News έθεσε σε διαθεσιμότητα τον δημοσιογράφο, Mat Gutman, ο οποίος είχε αρχικά μεταδώσει πως «στο ελικόπτερο που σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ επέβαιναν και τα τέσσερα παιδιά του».

Προτού επιβεβαιωθεί ο θάνατος της Gianna, εκείνος ανέφερε σε ζωντανή σύνδεση ότι και οι άλλες τρεις κόρες του Μπράιαντ βρίσκονταν στο μοιραίο ελικόπτερο.

Πρόκειται για κάτι που δεν ισχύει προφανώς, αφού μαζί με τον Κόμπι ήταν η κόρη του Gianna και κανένα από τα άλλα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του δικτύου, ανέφερε μεταδίδοντας την τραγική είδηση ότι οι κόρες του Bryant Natalia, 17, Bianka, 3 και Capri, επτά μηνών, «πιστεύεται» ότι ήταν στο θανατηφόρο ατύχημα.

«Ξέρετε, μεγαλώσαμε με το Κόμπι και το γεγονός ότι τα τέσσερα παιδιά του πιστεύεται ότι βρίσκονται πάνω στο ελικόπτερο μαζί του, δηλαδή όλες οι κόρες και ένα νεογέννητο, είναι καταστροφικό», δήλωσε ο Γκούτμαν.

Ο Gutman ωστόσο μετά από αυτό το λάθος ζήτησε συγνώμη μέσω του λογαριασμού του στο twitter.

«Σήμερα λανθασμένα μετέδωσα ότι οι τέσσερις κόρες του Κόμπι Μπράιαντ ήταν εντός του ελικοπτέρου. Αυτό ήταν λάθος. Απολογούμαι στην οικογένεια του Κόμπι, τους φίλους και τους τηλεθεατές μας», έγραψε.

Today I inaccurately reported it was believed that four of Kobe Bryant’s children were on board that flight. That is incorrect. I apologize to Kobe’s family, friends and our viewers. pic.twitter.com/yYwuB9vpZl

— Matt Gutman (@mattgutmanABC) January 27, 2020