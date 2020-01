Ο αέρας «σήκωσε» το τείχος του Τραμπ στο Μεξικό! (pic)

Τα κομμάτια από ατσάλι που φτάνουν σε ύψος μέχρι και τα δέκα μέτρα, πήραν κλίση από τους ανέμους που έπνεαν ανάμεσα σε Καλέξικο και Μεξικάλι την Τετάρτη.

Το τμήμα του τείχους που «λύγισαν» από τον αέρα ήταν υπό κατασκευή και είχαν τσιμεντένια στηρίγματα, τα οποία όμως δεν είχαν στερεοποιηθεί και δε στάθηκαν ικανά να σταματήσουν την πτώση.

«Ευτυχώς, οι αρχές του Μεξικό ανταποκρίθηκαν άμεσα και εξέτρεψαν την κυκλοφορία των οχημάτων προτού σημειωθούν ατυχήματα» δήλωσε αστυνομικός της συνοριοφυλακής σύμφωνα με τους Los Angeles Times.

