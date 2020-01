«Νιώθω τύψεις, συγγνώμη»: Ο δισεκατομμυριούχος ανακοίνωσε ότι σταματά την αναζήτηση γυναίκας για ταξίδι στο φεγγάρι

Τέλος στην αναζήτηση αδέσμευτης γυναίκας άνω των 20 για να τον συνοδεύσει στο φεγγάρι, βάζει ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος.

Σήμερα ανακοίνωσε βάζει τέλος στην αναζήτηση, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιες ήταν σχεδόν 28.000, ενώ το ταξίδι του επρόκειτο να γίνει τηλεοπτική εκπομπή που θα μεταδιδόταν από ένα διαδικτυακό κανάλι.

«Παρά τη γνήσια και ειλικρινή μου διάθεση να πραγματοποιηθεί η εκπομπή, ένα κομμάτι μέσα μου είχε ακόμη ανάμεικτα συναισθήματα ως προς τη συμμετοχή μου. Έχω όμως πάρα πολλές τύψεις σκεπτόμενος ότι 27.722 γυναίκες, με αγνές προθέσεις και σθένος, χρησιμοποίησαν τον πολύτιμο χρόνο τους για να κάνουν αίτηση» ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Due to personal reasons, I have informed AbemaTV yesterday with my decision to no longer participate in the matchmaking documentary, hence requested for the cancellation of the show.

— Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuck2020) January 30, 2020