Η στιγμή που άνθρωποι προσπαθούν να πηδήξουν από τα μπαλκόνια πολυκατοικίας για να σωθούν από την φωτιά (vid)

Φωτιά ξέσπασε σε κτίριο 25 ορόφων και οι ένοικοι προσπαθούσαν να πηδήξουν από τα μπαλκόνια για να σωθούν.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η φωτιά ξεκίνησε από τον έκτο όροφο του κτηρίου.

Αμέσως ενημερώθηκε το πυροσβεστικό σώμα του Λος Άντζελες, ότι στις 8.30 π.μ. στο κτίριο που βρίσκεται στην 11740 West Wilshire Boulevard στην πόλη της Καλιφόρνιας ξέσπασε πυρκαγιά.

Όπως ανέφεραν τοπικά Μέσα, ελικόπτερα περισυνέλεξαν αρκετούς από αυτούς ενώ τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Fire on Wilshire & Barrinton outside our office #Brentwood pic.twitter.com/kI4nVUxYHr

— shir (@HereIsShir) January 29, 2020