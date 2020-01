Τύπος καταρρέει όταν μαθαίνει πόσο κοστίζει σήμερα το Rolex που αγόρασε το 1974 για 310 ευρώ (pics & vid)

Ξερός έπεσε ένας άνδρας στη Βόρεια Ντακότα των ΗΠΑ όταν έμαθε ότι είχε... θησαυρό στα χέρια του!

Για να τα πάρουμε από την αρχή, στην Αμερική υπάρχει ένα τηλεοπτικό σόου για αντίκες, που λέγεται "Antiques Roadshow" και προβάλλεται από το PBS. Η εκπομπή ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα, «στην αναζήτηση κρυμμένων θησαυρών», όπως είναι το μότο της.

Στο επεισόδιο της Δευτέρας, όμως, το "Antiques Roadshow" ​ανακάλυψε πραγματικό... χρυσάφι!

Ένας βετεράνος της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας πήγε στο σόου, για να μάθει πόσο κοστίζει σήμερα ένα ρολόι Rolex, που αγόρασε το 1974 αντί 345 δολαρίων.

Τότε, τα λεφτά αυτά ήταν σχεδόν ένας μισθός, με τον εν λόγω τύπο να λέει πως το αγόρασε, γιατί είχε ακούσει ότι είναι αδιάβροχο και άρα, ό,τι πρέπει για τη θάλασσα και τις καταδύσεις, το χόμπι του. Παρήγγειλε το ρολόι τον Νοέμβριο του 1974 και το παρέλαβε τον Απρίλιο του 1975.

This man bought a Rolex watch in 1974 for $345.97. It's now valued at between $500,000 and $700,000. https://t.co/E2Wx2ISR76

Ωστόσο, αποφάσισε ότι το Rolex ήταν πολύ καλό για να το βρέξει με θαλασσινό νερό και το κράτησε στο κουτί του για 45 ολόκληρα χρόνια! Και μάλιστα, δεν κράτησε μόνο το ρολόι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά διατήρησε ακόμα τα έγγραφα της εγγύησης, το φυλλάδιο Rolex και δύο αποδείξεις, συν, φυσικά, το κουτί του. Όλα σε άριστη κατάσταση, σαν καινούρια.

Πήγε, λοιπόν, στην εκπομπή και έπαθε την πλάκα της ζωής του...

Μετά από τόσα χρόνια, το συγκεκριμένο ρολόι θεωρείται πια εξαιρετικά σπάνιο, ειδικά σε τόσο καλή κατάσταση.

Πόσο κοστίζει;

400.000 δολάρια, αλλά στην κατάστασή του μπορεί να «πιάσει» μέχρι και τις 700.000!

Η αντίδραση του βετεράνου όταν άκουσε το νούμερο, απλά... φυσιολογική: Έπεσε κάτω ξερός!

An Air Force veteran brought his old Rolex watch to “Antiques Roadshow.” He paid about $400 for it in the 1970s but never wore it because it was just too nice.

He had an unforgettable reaction after finding out how much it’s worth now! #MorningBoost pic.twitter.com/f5vxF9ee9t

— TODAY (@TODAYshow) January 29, 2020