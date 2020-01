Εννιάχρονος επιχείρησε να δολοφονήσει την 5χρονη αδερφή του με μαχαίρι φωνάζοντας «πέθανε»! (pics & vid)

Σοκ στην Οκάλα της Φλόριντα, καθώς ένας 9χρονος επιχείρησε, τη Δευτέρα, να δολοφονήσει με μαχαίρι την 5χρονη αδερφή του, ενώ ούρλιαζε από πάνω της «πέθανε, πέθανε»!

Ο μικρός, που δεν κατονομάζεται, φυσικά, λόγω της ηλικίας του, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας πρώτου βαθμού.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά Μέσα, ο 9χρονος φέρεται να άρπαξε την αδερφή του από τον σβέρκο, όταν εκείνη έσκυψε για να του δείξει κάτι στο πάτωμα. Φορούσε, μάλιστα, τα πατίνια της.

Not sure this is good. Youth and innocence are not mutually exclusive. Kids absolutely have the capacity to commit evil deeds, and sometimes do so. https://t.co/XwRC382Zm8

Το αγόρι, τότε, άρχισε να τη μαχαιρώνει στην πλάτη, με τη μητέρα των παιδιών να βρίσκεται, ευτυχώς, κοντά στο απίστευτο περιστατικό, σταματώντας τον γιο της και καλώντας την αστυνομία.

Ο 9χρονος έτρεξε και κρύφτηκε στο υπόγειο του σπιτιού, πριν παραδοθεί, τελικά, στους αστυνομικούς.

A 9-year-old boy has been charged with attempted murder in the first degree after he allegedly stabbed his 5-year-old sister with a kitchen knife in an apartment, according to the Ocala Police Department in Florida https://t.co/B7pKthDwfN

