Κατηγορούμενος κάπνιζε μαριχουάνα μέσα στο δικαστήριο επειδή είναι υπέρ της νομιμοποίησης της (vid)

Ένας κατηγορούμενος αποφάσισε να καπνίσει μαριχουάνα μέσα στο δικαστήριο και μάλιστα μπροστά στον εισαγγελέα, επειδή -όπως υποστηρίζει- είναι υπέρ της νομιμοποίησης της!

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος άνδρας προκάλεσε αναταραχή σε ένα δικαστήριο στο Τενεσί, όταν κατά την διάρκεια της δίκης του ξεκίνησε να καπνίζει μαριχουάνα.

Ο Spencer Alan Boston εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Wilson County καθώς ήταν κατηγορούμενος για κατοχή μαριχουάνας.

Ξαφνικά άρχισε να καπνίζει μέσα στο δικαστήριο και να λέει στον δικαστή ότι η μαριχουάνα πρέπει να νομιμοποιηθεί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο 20χρονος έβγαλε από την τσέπη του το τσιγάρο, το άναψε και έκανε αρκετές τζούρες μέχρι να τον σταματήσουν.

Man smokes joint in front of Tennessee judge after advocating for marijuana legalization. https://t.co/F6pZIZqASR pic.twitter.com/wtsYMFcjID

— ABC News (@ABC) January 29, 2020