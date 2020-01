Ηλικιωμένη έκρυβε σχεδόν 24.000 ευρώ σε κουτιά κονσέρβας, η οικογένειά της τα πέταξε και τελικά βρέθηκαν!

Μια 80χρονη έκρυβε τις οικονομίες μιας ζωής σε πέντε κουτιά κονσέρβας.

Συγκεκριμένα η ηλικιωμένη είχε μαζέψει σχεδόν 24.000 ευρώ (20.000 λίρες) μέσα στα κουτιά, αλλά αυτό που θα της συνέβαινε, δεν το είχε φανταστεί.

Κάποια μέλη της οικογένειάς της πήγαν στο σπίτι της για να καθαρίσουν, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που οι μεγάλοι άνθρωποι είναι ανήμποροι.

Όμως εκείνη δεν είχε ενημερώσει κανέναν από τους οικείους της πως τις οικονομίες της, της είχε στο σπίτι και μάλιστα σε κουτιά κονσέρβας.

Έτσι καθαρίζοντας τα πέταξαν στα σκουπίδια θεωρώντας πως είναι άδεια.

Όταν ανακάλυψαν τι συνέβη σοκαρίστηκαν και προσπάθησαν να τα βρουν.

Τότε τους βοήθησαν ο Kenny McAdam και ο Tony Scanlon, δυο εργαζόμενοι στην ανακύκλωση.

Έψαξαν τους κάδους και τελικά μετά από αρκετές ώρες κατάφεραν να βρουν τα κουτιά με τα χρήματα, με την οικογένεια να τους ευγνωμονεί.

Ο 59χρονος Kenny ανέφερε στην«Daily Record»: «Είναι εκπληκτικό, είναι ένα υπέροχο συναίσθημα. Όταν το σκέφτομαι, με κάνει να σκέφτομαι την δική μου γιαγιά και πώς θα ένιωθε στην θέση της 80χρονης. Η κόρη της έκλαιγε. Μας είπε ότι μόλις της σώσαμε τη ζωή με την πράξη μας».

