Η στιγμή του σεισμού στην Καραϊβική, άνοιξαν τρύπες στους δρόμους (vids)

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,7 βαθμών σημειώθηκε στην Καραϊβική, μεταξύ της Κούβας και της Τζαμάικα, με αποτέλεσμα να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θάλασσα, νότια της Κούβας και βορειοδυτικά της Τζαμάικα, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα, όπως έγινε γνωστό από το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), το οποίο αρχικά μιλούσε για έναν σεισμό 7,3 βαθμών.

7.7 magnitude earthquake 80 miles ESE of Cayman Brac & Little Cayman #earthquake video is damage from Grand Cayman in the George Town Hospital staff parking lot @lookner pic.twitter.com/AWe3MtFUUB

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Τζαμάικα, στην Αβάνα και σε επαρχίες της Κούβας.

Επιπλέον, ο σεισμός οδήγησε στην εκκένωση κτιρίων στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, κτίρια σείστηκαν στο κέντρο του Μαϊάμι.

Ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι στην Καραϊβική μετά τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με το Διεθνές Κέντρο Προειδοποίησης για τσουνάμι.

«Η απειλή για τσουνάμι που συνδέεται με αυτό τον σεισμό έχει περάσει και δεν υπάρχει πλέον κανένας κίνδυνος», τόνισε το Κέντρο.

Road collapsed at many points on the Cayman islands in the 7.7 #earthquake 1 meter high #tsunami warning was #miami #cayman #Jamaica #cuba #TemblorPR #Terremoto #Temblor #Sismo pic.twitter.com/d5SElSn3rB

— Angel Elemiah (@MaximoSPQR) 28 Ιανουαρίου 2020