Το πρώτο κτήριο του νοσοκομείου στην Κίνα για τον κοροναϊό είναι ήδη έτοιμο (pic & vid)

Στην τελική ευθεία έχει μπει η κατασκευή του νοσοκομείου Χουοσενσάν στην Κίνα που θα είναι αποκλειστικά για όσους έχουν «χτυπηθεί» από τον κοροναϊό.

Μάλιστα σε ένα time lapse που κυκλοφορεί στο Twitter από χθες, μπορείτε να δείτε την εντυπωσιακή πρόοδο που έχουν σημειώσει τα έργα.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan . The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

Το εντυπωσιακό είναι οτι τα έργα για αυτό ξεκίνησαν στις 23 Ιανουαρίου και ήδη, όπως μπορείτε να δείτε στην φωτογραφία είναι έτοιμο το πρώτο κτήριο.

Μπορεί αυτό να είναι με προκάτ κατασκευή και όχι χτισμένο, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν μειώνει το μέγεθος του επιτεύγματος.

Πόσω μάλλον από τη στιγμή που το νοσοκομείο αναμένεται να παραδοθεί προς χρήστη στις 2 Φεβρουαρίου, έχοντας από 700 έως και 1000 κρεβάτια.

#Update: After 16 hours of construction, the 1st building of Huoshenshan Hospital in #Wuhan has completed on Monday. The hospital is expected to be handed over to the military on Feb 2 upon completion and put into use for #coronavirus patients. pic.twitter.com/ino3U8vW0H

