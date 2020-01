Ένας 5χρονος στη σκηνή με τους Slipknot: Τον είχαν δει σε βίντεο να παίζει ντραμς και τον κάλεσαν στη συναυλία (pics & vid)

Το όνειρό του έζησε ένας 5χρονος ο ο οποίος ανέβηκε στην σκηνή με τους Slipknot, αφού τον κάλεσαν οι ίδιοι στην συναυλία τους.

Ο μικρός παίζει ντραμς και το συγκρότημα τον είχε δει σε ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει στα social media και είχαν εντυπωσιαστεί από τις δεξιότητές του.

Τότε οι Slipknot κάλεσαν τον ταλαντούχο πιτσιρικά σε μία από τις συναυλίες τους στο Μπέρμιγχαμ, δίνοντας στον ίδιο και την οικογένειά του εισιτήρια VIP.

Μάλιστα τον ανέβασαν και πάνω στην σκηνή μπροστά στο κοινό τους.

How lucky to be gifted with such amazing things! Caleb is so grateful to receive them Fantastic day in every possible way @jayweinbergdrum, @SJCdrums @slipknot Thank you so much! Treasured forever https://t.co/cHTFiRls9L — Caleb H Drummer (@h_drummer) January 25, 2020

How lucky is Caleb! Best seat in the house. Watching in awe @jayweinbergdrum pic.twitter.com/b7ALW3oeEG — Caleb H Drummer (@h_drummer) January 26, 2020

Ο ντράμερ των Slipknot, Jay Weinberg, δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη συναυλία.