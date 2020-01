Τουρκία: Στους 41 ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό

Η Τουρκία τερμάτισε τις επιχειρήσεις διάσωσης σήμερα στο ανατολικό τμήμα της χώρας που επλήγη από τον φονικό σεισμό των 6,8 βαθμών την περασμένη Παρασκευή, αφού διασώστες ανέσυραν τη σορό του τελευταίου αγνοούμενου που αναζητούσαν στα συντρίμμια ενός κτιρίου που κατέρρευσε, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 41.

Η σεισμική δόνηση των 6,8 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 37 ανθρώπους στην επαρχία Ελαζίγ, σε απόσταση 550 χλμ ανατολικά της Άγκυρας, και τεσσάρων στη γειτονική επαρχία Μάλατεια. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών 86 που παραμένουν υπό νοσηλεία σε νοσοκομεία, οι 18 εξ αυτών σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Σαράντα πέντε άνθρωποι διασώθηκαν από τα χαλάσματα κτιρίων, ανέφερε η τουρκική Αρχή Καταστροφών και αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών (AFAD), που σημείωσε ότι 948 μετασεισμοί έχουν σημειωθεί από την Παρασκευή το βράδυ.

Οι αρχές συστήνουν στους κατοίκους να μην μπαίνουν στα κατεστραμμένα κτίρια, εξαιτίας των φόβων μιας νέας κατάρρευσης και νέων μετασεισμών, με αποτέλεσμα πολλοί να μείνουν άστεγοι στην πληγείσα περιοχή, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το πρωί.

