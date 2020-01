Οι Ταλιμπάν έριξαν το αεροπλάνο με τους 83 επιβάτες στο Αφγανιστάν! (vid)

Οι Ταλιμπάν ισχυρίζονται ότι εκείνοι βρίσκονται πίσω από την κατάρριψη του αεροπλάνου με τους 83 επιβάτες στο ανατολικό Αφγανιστάν!

Όπως μεταδίδει τώρα το Associated Press, μάλιστα, το αεροσκάφος δεν ανήκει, τελικά, στην κρατική εταιρεία Ariana Afghan Airlines, αλλά στην πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ και μετέφερε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του αμερικανικού στρατού!

Το αεροπλάνο φαίνεται πως έχει συντριβεί στην περιοχή Ντε Γιακ, μια περιοχή -των Ταλιμπάν- με ορεινούς όγκους στο ανατολικό Γκάζνι.

BREAKING: A Taliban-affiliated journalist and a militant spokesman say a U.S. military aircraft has crashed in Afghanistan. The U.S. military says it is investigating the crash in Taliban-controlled territory but hasn't confirmed the identity of the plane. https://t.co/jeNskdH4ux

— The Associated Press (@AP) January 27, 2020