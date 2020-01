Κόμπι Μπράιαντ: Σαρδάμ παρουσιάστριας για τον θάνατό του θεωρήθηκε ρατσιστικό (pics & vid)

Η παρουσιάστρια των ειδήσεων του MSNBC ζήτησε συγγνώμη για το σαρδάμ που -όπως ισχυρίζεται- έκανε κατά λάθος όταν μετέδιδε την είδηση για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος Alison Morris, του MSNBC, μιλούσε σε ζωντανή σύνδεση για τον τραγικό χαμό του θρύλου του ΝΒΑ και προσπάθησε να πει το όνομα της ομάδας του Κόμπι, τους LA Lakers.

Έτσι, αντί για Lakers φάνηκε να είπε «Knickers» ή «Nickers», που παραπέμπει δηλαδή στο «Negro» (νέγρος).

Οι αντιδράσεις στα social media ήταν πολλές για την ρατσιστική λέξη και η παρουσιάστρια των ειδήσεων με ανάρτησή της στο Twitter ζήτησε συγνώμη.

Ανέφερε πως πρόκειται για ένα σαρδάμ και αντί να πει «Lakers», είπε «Nakers», αφού μπερδεύει τους New York Knicks με τους LA Lakers.

Όπως έγραψε: «Νωρίτερα σήμερα, ενώ μετέδιδα την τραγική είδηση του θανάτου του Κόμπι Μπράιαντ, υπέπεσα σε ένα ολίσθημα μπερδεύοντας τους Nicks με τους Lakers και είπα Nakers. Δεν θα χρησιμοποιούσα ΠΟΤΕ ρατσιστικό όρο. Ζητώ συγνώμη για το μπέρδεμα και την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Earlier today, while reporting on the tragic news of Kobe Bryant’s passing, I unfortunately stuttered on air, combining the names of the Knicks and the Lakers to say “Nakers.” Please know I did not & would NEVER use a racist term. I apologize for the confusion this caused.

— Alison Morris (@AlisonMorrisNOW) January 26, 2020