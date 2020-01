Σάλος με κάβα που πουλάει «μπύρα των Ναζί» (pics)

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γερμανία μία κάβα ποτών στην πόλη Μπαντ Μπίμπρα, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, καθώς πουλάει μπύρα με σύμβολα της Ναζιστικής Γερμανίας!

Ένας ντόπιος πολιτικός, μάλιστα, ονόματι Γκετς Έρλιχ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του την περασμένη εβδομάδα για την πώληση της μπύρας, με το κατάστημα να τίθεται, τελικά, υπό αστυνομική έρευνα.

Ερευνητές, ωστόσο, από το γειτονικό κρατίδιο της Θουριγγίας, όπου και ξεκίνησε η πώληση της αμφιλεγόμενης μπύρας, δήλωσαν ότι δεν εντόπισαν καμία νομική παραβίαση σχετικά με το εμπορικό σήμα.

Ποιος κρύβεται, όμως, πίσω από την μπύρα;

Η μπύρα, λοιπόν, με την επωνυμία ''German Reich Brew'', ανήκει στον Τόμι Φρενσκ, πρώην νεοναζί πολιτικό από τη Θουριγγία.

Nazi-beer is for sale at a market in #Germany

Under the name of ''Deutsches Reichsbräu“, a manufacturer produces beers with Nazi symbols on bottles. A beer crate is sold for 18.88 Euro.

▪️ H is the eighth letter of the alphabet; 88 is numerical code for "Heil Hitler." pic.twitter.com/xlWueyMJoz

— EHA News (@eha_news) January 24, 2020