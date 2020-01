Γερμανία: Πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν επτά βόμβες του Β' ΠΠ εκεί που θα κατασκευαστεί το εργοστάσιο της Tesla (pics)

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι πυροτεχνουργοί κλήθηκαν να εξουδετερώσουν επτά βόμβες που χρονολογούνταν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και βρέθηκαν στον χώρο όπου μελλοντικά πρόκειται να κατασκευαστεί το πρώτο ευρωπαϊκό εργοστάσιο της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, κοντά στο Βερολίνο.

Η επιχείρηση εξουδετέρωσης των βομβών ολοκληρώθηκε «χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας στο πρακτορείο DPA.

Οι βόμβες ήταν σχετικά μικρές και είχαν ριφθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Tesla αγόρασε μια έκταση στο Γκρουνχάιντε, στο ανατολικό Βερολίνο, έναντι 40,9 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο εργοστάσιό της στην Ευρώπη προβλέπεται να λειτουργήσει το 2021 και θα παράγει 500.000 οχήματα ετησίως.

German police said experts had safely defused seven World War II bombs found on the future location of Tesla's first European factory, just outside Berlin. The defusing operation was completed "without any problems." The bombs were relatively small and dropped by the US air force pic.twitter.com/WwgqXHKxlt

— 24 News HD (@24NewsHD) January 26, 2020