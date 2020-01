Εμφανίστηκε ξανά μετά από έξι χρόνια η θεία του Κιμ Γιονγκ Ουν (pic)

Την Κυριακή όμως, το κρατικό πρακτορείο της Βόρειας Κορέας, KCNA, δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία παρακολουθεί τους εορτασμούς για το νέο έτος.

Στη φωτογραφία, η Κιμ Κιονγκ-χουι εμφανίζεται να κάθεται κοντά στον Κιμ Γιονγκ Ουν και τη σύζυγό του σε ένα θέατρο γεμάτο κόσμο στην Πιονγκγιάνγκ. Το όνομά της συμπεριλαμβανόταν, μάλιστα, στη λίστα των επίσημων προσώπων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Ο Όλιβερ Χόθαμ, συντάκτης στο site ΝΚ News που καλύπτει τις εξελίξεις στο απομονωμένο κράτος, χαρακτήρισε την επανεμφάνιση της θείας του Κιμ Γιονγκ Ουν «έκπληξη». «Πολλοί από τους ανθρώπους που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα πίστευαν ότι η Κιμ Γιονγκ-χου είχε εξοριστεί μετά τον θάνατο του συζύγου της, ή ακόμα και ότι ήταν νεκρή», είπε ο Χόθαμ στο Reuters. Το γεγονός ότι στη φωτογραφία εμφανίζεται να κάθεται κοντά στον Κιμ Γιονγκ Ουν υποδηλώνει, κατά τον ίδιο, ότι έχει διατηρήσει σημαντική επιρροή, πιθανόν ως σύμβουλος του ανιψιού της.

Influential aunt of North Korea's Kim Jong Un makes first public appearance in six years https://t.co/1lQ79atn0C

— AudreyK (@AandA50) January 26, 2020