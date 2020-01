Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τον φονικό σεισμό στην Τουρκία, έφτασαν τους 35 (vid)

Τα μέλη των ομάδων διάσωσης που εργάζονταν όλη τη νύχτα σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ανέσυραν 45 ανθρώπους ζωντανούς από κτίρια που έχουν καταρρεύσει, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την ανατολική Τουρκία αυξήθηκε στους 35.

Οι διασώστες συνέχιζαν να αναζητούν επιζώντες σε τρία σημεία στην επαρχία, σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD).

Όπως ανακοίνωσε η AFAD, έχουν σημειωθεί πάνω από 700 μετασεισμοί. Ο σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών της Παρασκευής στοίχισε τη ζωή σε 31 ανθρώπους στην Ελαζίγ και σε τέσσερις στη γειτονική επαρχία της Μαλάτεια. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 1.600.

Σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν, μια 35χρονη γυναίκα και η νεογέννητη κόρη της ανασύρθηκαν ζωντανές από τα χαλάσματα στην περιοχή Μουσταφά Πασά της επαρχίας Ελαζίγ. Οι διασώστες, που άκουσαν τις φωνές τους, χρειάστηκαν πολλές ώρες για να τις προσεγγίσουν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ο σύζυγός της είναι μεταξύ των νεκρών.

Η AFAD καλεί τους κατοίκους να μην επιστρέφουν στα κατεστραμμένα κτίρια καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κατάρρευσης. Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, στις δύο επαρχίες 645 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 76 κατέρρευσαν.

