Η φωτογραφία 9 gigapixel του Milky Way που «χώρεσε» 84 εκατομμύρια αστέρια (pics)

Η περίφημη φωτογραφία του Milky Way από το τηλεσκόπιο VISTA -που βρίσκεται στη Χιλή- του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος συνεχίζει να προκαλεί δέος.

Παρότι «τραβήχτηκε» το 2012, παραμένει το ίδιο σοκαριστική και κάποιοι τη θυμήθηκαν -και μας τη θύμισαν- στα social media.

Mας δίνει τη δυνατότητα, λοιπόν, να δούμε τον Γαλαξία μας, αλλά και πέρα από αυτόν, με ασύλληπτη ανάλυση 108.500x81.500 ή αλλιώς... 9 gigapixels! Το μέγεθος της φωτογραφίας, δε, φτάνει τα 24,6 gigabyte!

Και δεν είναι μία η φωτογραφία.

Το τηλεσκόπιο τράβηξε χιλιάδες φωτογραφίες του ουρανού και στη συνέχεια τις συνέθεσε σε μία εικόνα, στην οποία έχουν «χωρέσει» 84 εκατομμύρια αστέρια!

“Across the sea of space, the stars are other suns.” ― Carl Sagan

This mind-blowing 9-gigapixel image of the Milky Way contains 84 million stars. Explore the full image here: https://t.co/pKHcZd2q1I pic.twitter.com/l3DfsN3Fua

