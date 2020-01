Ξεκίνησε την παρθενική του πτήση ο «γίγαντας των αιθέρων» 777Χ της Boeing (pics & vid)

Η πτήση αυτή θα είναι η πρώτη μιας σειράς δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια το αεροσκάφος.

Το δικινητήριο 777Χ, που μπορεί να μεταφέρει από 384 έως 426 επιβάτες, είναι μια μεγαλύτερη εκδοχή του επιτυχημένου μίνι τζάμπο 777 της Boeing. Ήδη έχει παραγγελθεί από επτά μεγάλες εταιρείες, όπως τις Emirates, Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines και Qatar Airways.

The first Boeing #777X is in flight. After a few hours of flying, the jet will land at Boeing Field in Seattle, Washington.

Η Boeing είχε προγραμματίσει δύο φορές αυτή την πρώτη πτήση, την προηγούμενη εβδομάδα, όμως την ανέβαλε λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του Σιάτλ.

Under intense scrutiny, Boeing has begun aerial trials of its 777X, the largest twin-engine jet in its history. The first flight is expected to last four to five hours before it lands at Boeing Field in Seattle this afternoon. #777XFF pic.twitter.com/yRMz0R14iJ

— Jon Ostrower (@jonostrower) January 25, 2020