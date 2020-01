Σεισμός στην Τουρκία: 29 οι νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι, φόβοι για μεγαλύτερο σεισμό (pics & vids)

Δραματική είναι η κατάσταση στην ανατολική Τουρκία, ενώ η νύχτα έπεσε και τουλάχιστον 22 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση από το πρακτορείο Anadolu, οι νεκροί από τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, που έπληξε το βράδυ της Παρασκευής τη γειτονική μας χώρα, ανέρχονται, πλέον, στους 29, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να ανασύρουν επιζώντες, τη στιγμή, δε, που οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζονται.

Σύμφωνα με την αμερικανική γεωλογική υπηρεσία USGS, γύρω στις 18:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας) σημειώθηκε νέος ισχυρός σεισμός, μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 8 χιλιομέτρων ανατολικά-βορειοανατολικά του Ντογκανιόλ, μια πόλη κοντά στο Ελάζιγ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Major search and rescue efforts are underway in eastern Turkey after it was rocked by a 6.8 magnitude earthquake late Friday evening. https://t.co/7NpbgxgogE — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 25, 2020

Scenes of devastation after earthquake hits eastern Turkeyhttps://t.co/btbCeOFnyW pic.twitter.com/RHpEht3jTx — Washington Post Photo (@WashPostPhoto) January 25, 2020

Μέχρι στιγμής, 39 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα χαλάσματα σπιτιών και κτιρίων που έχουν καταρρεύσει, ενώ ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια για 14 ώρες.

WATCH: A 6.8 magnitude earthquake in Turkey's Elazig province has killed at least 21 people and injured hundreds. Rescuers continue to search through the rubble to find more victims pic.twitter.com/LVcmPUwpdA — QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 25, 2020

Μια έγκυος, επίσης, διασώθηκε μετά από 12 ώρες.

Pregnant woman rescued 12 hours after earthquake hits eastern Turkish city of Elazig#depremElazig pic.twitter.com/PqEtzibKip — Godwin(@WovenuGodwin) January 25, 2020

Συγκλονιστική, εξάλλου, είναι η στιγμή, όπου μία διασώστρια μιλάει στο κινητό με εγκλωβισμένη για 17 ώρες στα συντρίμμια, που και αυτή σώθηκε!

Over 20 people have been killed and more than 1,000 injured in a 6.8 magnitude earthquake in eastern Turkeyhttps://t.co/nsxLrR6mpI pic.twitter.com/TIU1MPga4x — BBC News (World) (@BBCWorld) January 25, 2020

#Turkey #Earthquake ▪️ Centered in #Elazig

▪️ 6.8 magnitude

▪️ 17 dead so far

225 wounded

About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R — The Famo (@luqiahmad) January 24, 2020

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διευθυντής του σεισμολογικού ινστιτούτου της Ταϊβάν, Dyson Lin, εκπέμπει SOS μετά τον φονικό σεισμό.

Σύμφωνα με αναρτήσεις του στο Twitter, υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες αυξάνουν τις πιθανότητες να σημειωθεί νέος ισχυρός σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ μέσα στις επόμενες μέρες.

2020-01-25 17:31 UTC+8 Istanbul Pendik, Turkey Station Quake Forecast: (1)Red: Within 14 days, Turkey(Elazig or Manisa), M6+~M7+https://t.co/Nv8EbH5EIS pic.twitter.com/dFZCQSJvhB — Dyson Lin (@dyson_lin) January 25, 2020

Όπως εξηγεί, ίσως ο σεισμός που συνέβη την Παρασκευή να μην ήταν ο κύριος, και κάνει έκκληση στους κατοίκους της Ελάζιγ και της Μανίσα να εγκαταλείψουν τις περιοχές και να πάνε σε άλλες κοντινές περιοχές ή στην Κωνσταντινούπολη!