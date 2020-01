Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός στην Τουρκία: Τουλάχιστον 22 νεκροί, τους 1.130 έφθασαν οι τραυματίες

Σε τουλάχιστον 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,8 βαθμών που συγκλόνισε την ανατολική Τουρκία, έγινε γνωστό από τον υπουργό Εσωτερικών της χώρας, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης αναζητούν τουλάχιστον 22 ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

«Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ντογκανιόλ της Μαλάτειας και άλλοι 18 στην Ελαζίγ» δήλωσε ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τους υπουργούς Υγείας και Περιβάλλοντος από την πληγείσα επαρχία Ελαζίγ.

A father who shielded himself for his children during the #earthquake in #Elazığ, Turkey. May Allah bless them #deprem pic.twitter.com/e0OT0C7MrA — Yusuf İşler (@yusufislereng1) January 24, 2020

Ένας ακόμη άνθρωπος διασώθηκε, αφού έμεινε παγιδευμένος στα συντρίμμια 14 ώρες.

Όπως εξήγησε ο Σοϊλού, λήφθηκε η απόφαση να εκκενωθεί μια φυλακή στην επαρχία Αντιγιαμάν στην ανατολική Τουρκία, καθώς υπέστη σοβαρές ζημιές από τον σεισμό.

It was reported that a fire broke out as a result of a natural gas explosion in one of the buildings damaged by the #earthquake in #elazig Station Street. pic.twitter.com/f0uxY8rM5G — محمد حمزہ (@Hamzasheikh06) January 24, 2020

Στο μεταξύ, ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας Φαχρετίν Κότζα είπε ότι 128 τραυματίες εκ εκ των συνολικά 1.130 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και 34 εξ αυτών έχουν μεταφερθεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

#Turkey #Earthquake ▪️ Centered in #Elazig

▪️ 6.8 magnitude

▪️ 17 dead so far

225 wounded

About 100 building damaged lots of collapsed pic.twitter.com/d6osiT3f7R — The Famo (@luqiahmad) January 24, 2020

Από την πλευρά του, ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ συνέστησε στους ντόπιους να μην μπαίνουν στα κατεστραμμένα σπίτια, καθώς συνεχίζονται οι μετασεισμοί στην περιοχή, τουλάχιστον 390 από χθες το βράδυ, ενώ οι 12 εξ αυτών είχαν μέγεθος άνω των 4 βαθμών.

Ο Κουρούμ προσέθεσε ότι μια ομάδα 368 μελών βρίσκεται στο σημείο για να αξιολογήσει τις ζημιές που προκάλεσε η σεισμική δόνηση.