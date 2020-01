Τουλάχιστον 14 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία, ξεπερνούν τους 300 οι τραυματίες! (pics & vids)

Τουλάχιστον 14 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισχυρού σεισμού, που «χτύπησε» τη νοτιοανατολική Τουρκία το βράδυ της Παρασκευής.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χλμ., και είχε επίκεντρο την πόλη Ελαζίγ, η οποία έχει πληγεί σφοδρά, με περισσότερα από 10 κτίρια να έχουν καταρρεύσει, ενώ στους δρόμους επικρατεί χάος.

LATEST — Fire breaks out in central Elazığ; blaze reportedly caused by natural gas leakage due to earthquakehttps://t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/qXLE255v9A — DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

Damaged homes, vehicles, people pouring in streets for safety and moments of tremor.. some footage of earthquake in eastern province of Elazig, Turkey. #earthquake #elazig pic.twitter.com/G3TCwsjXLO — Servet Günerigök (@servet_ggk) January 24, 2020

Ο σεισμός συνέβη στις 20:55 (τοπική ώρα) και καθώς ήταν πολύ επιφανειακός, έγινε ιδιαίτερα αισθητός, όχι μόνο στην τουρκική επικράτεια, από τη Σαμψούντα έως τα Άδανα, αλλά και στις γειτονικές χώρες: Συρία, Ιράκ, Λίβανο, Ισραήλ και Παλαιστίνη!

#earthquake hits #Turkey a magnitude of 6.7 Buildings have collapsed.. our prayers to the people of Turkey.#زلزال قوي يضرب #تركيا وانباء عن انهيار عدة مباني pic.twitter.com/GtmaviHVQO — Talal Techno طلال تكنوو (@Talal_Tech) January 24, 2020

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών της Τουρκίας, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και όχι 6,8 όπως είχε ανακοινώσει αρχικά. Την εκτίμηση των 6,8 Ρίχτερ, ωστόσο, διατηρεί ακόμα το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, με την αμερικανική σεισμολογική υπηρεσία να κάνει λόγο για δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών.

According to the Turkish government, the number of people killed in the eastern Turkey earthquake raised to 15. pic.twitter.com/hrt1h6tqL8 — Memet Aksakal (Eng) (@Fixer_Turkey) January 24, 2020

Εξάλλου, δεκάδες μετασεισμοί από 3,1 έως 5,4 Ρίχτερ έχουν λάβει χώρα, ενώ αναμένονται ακόμη περισσότεροι τις επόμενες ώρες.

Multiple people are dead and many more are hurt after an earthquake with a preliminary magnitude of 6.8 shook eastern Turkey.https://t.co/lur36TWG2j — Denver7 News (@DenverChannel) January 24, 2020

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει εικόνα ακόμη για το τι έχει συμβεί στα γύρω χωριά και γίνεται προσπάθεια να επικοινωνήσουν με αυτά.

Merkezi Elazığ Sivrice olarak açıklanan 6,8 büyüklüğündeki depremin Qamişlo ve Kobane’den hissedilişi pic.twitter.com/JpqYVIH5Db — Mutlu Civiroglu (@mutludc) January 24, 2020

Όπως ανακοίνωσε, δε, ο πρόεδρος της υπηρεσίας εκτάκτων αναγκών της Τουρκίας (AFAD), Μεχμέρ Γκιουλούογλου, ομάδες διασωστών και όλων των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης στην επαρχία Ελαζίγ και τις γειτονικές περιοχές αποστέλλονται στην περιοχή, τόνισε, όμως, ότι «είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις για θύματα ή ζημιές».

Ας ελπίσουμε τα νούμερα νεκρών και τραυματιών να μην αυξηθούν. Η νύχτα, όπως και να έχει, αναμένεται να είναι πολύ δύσκολη...