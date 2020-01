Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Τουρκία! (vids)

Ισχυρότατη σεισμική δόνηση 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία, στην επαρχία Ελαζίγ, λίγο μετά τις 20:00, την Παρασκευή!

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 10 χλμ., ενώ μαρτυρίες αναφέρουν πως έγινε αισθητός σε Λίβανο, Συρία και Ισραήλ.

Buildings have collapsed.. our prayers to the people of Turkey. #زلزال قوي يضرب #تركيا وانباء عن انهيار عدة مباني pic.twitter.com/GtmaviHVQO

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν γίνει τεράστιες ζημιές, αλλά ακόμη είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα...

Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων της χώρας ανέφερε, εξάλλου, ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι η πόλη Σιβρίτζε.

Τουρκικές οργανώσεις αρωγής στέλνουν ήδη ομάδες στην πληγείσα περιοχή.

#earthquake #elazig #elazigearthquake there are people who are under the rubble https://t.co/47oQ3xVfrM

