Εκπληκτικά διατηρημένα αυγά δεινοσαύρου αποκάλυψαν πως εκκολαπτόταν σαν τα σημερινά πουλιά (pics)

Επιστήμονες στην Κίνα ανακάλυψαν τρία εκπληκτικά διατηρημένα αυγά Οβιράπτορα, ο οποίος φαίνεται ότι εκκολαπτόταν ακριβώς όπως τα σύγχρονα πουλιά!

Τα απολιθωμένα απομεινάρια εξετάστηκαν από μια γερμανική επιστημονική ομάδα, που «βομβάρδισε» τα έμβρυα με δέσμες νετρονίων.

Αυτοί οι δίποδοι δεινόσαυροι, λοιπόν, που... φλέρταραν -όπως έχει, επίσης, αποδειχθεί- σαν τα σημερινά παγόνια, τοποθετούνται, πλέον, στο χρονολόγιο της εξέλιξης μαζί με τα πουλιά.

Fossilised dinosaur eggs reveal the two-legged Oviraptorids hatched in the same way as modern birds https://t.co/VbfcWtPIOC pic.twitter.com/W9uCF7e9vb

— Times of News Europe (@TimesEurope) January 23, 2020