Ο εγγονός της βασίλισσας Ελισάβετ Β' διαφημίζει γάλα στην Κίνα (pics)

Ο Πίτερ, 42 ετών, γιος της πριγκίπισσας Άννας, πρόσφατα γύρισε δύο διαφημιστικά για μια κρατική επιχείρηση γαλακτοκομικών Bright Dairies και το Jersey Fresh Milk, στην οποία παρουσιάζεται ως «Μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας Πίτερ Φίλιπς».

Ο Πίτερ Φίλιπς λέει ότι μεγάλωσε με γάλα από το Τζέρσεϊ από την καρδιά του Ουίνδσορ αναφερόμενος στο κτήμα Γκλόστερσαϊρ, που είναι ιδιοκτησίας της πριγκίπισσας Άννας.

Queen Elizabeth’s grandson Peter Phillips has received backlash after partaking in a milk advertisement in China. #7NEWS https://t.co/migBg3J4n6

— 7NEWS Australia (@7NewsAustralia) January 22, 2020