Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία αναστάτωσε Λέσβο και Χίο (pics)

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε στις 21:22 και είχε επίκεντρο 111 χλμ. ανατολικά της Μυτιλήνης.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35,1 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση είχε αρκετά μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή στα ανατολικά τμήματα των ακριτικών νησιών.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν αναφορές για ζημιές.

#Turkey: A moderate #earthquake of magnitude Mww=5.6, was registered at 15 KM E of #Kırkağaç, province of #Manisa. Depth: 8,6 KM.

More info: https://t.co/7d09dIXqHw

Bu depremi hissettin mi?, Bize anlat!.#EQVT,#deprem,#زلزال,#σεισμός,#زلزله,#seismós,#רעידתאדמה,#terremoto. pic.twitter.com/mPu0jkQZNm

