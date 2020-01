Την απάτησε και έκανε τα βινύλιά του πλακάκια για την κουζίνα (pic)

«Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες...», λέει ένα λαϊκό τραγούδι που μιλάει για χωρισμό.

Ωστόσο μια γυναίκα στη Βρετανία άφησε τις κουρτίνες της ως έχουν, αλλά έκανε... μια μικρή ανακαίνιση στην κουζίνα της, επειδή -όπως η ίδια ισχυρίζεται- την απάτησε ο σύζυγός της.

Η ανακαίνιση περιελάμβανε όμως και κάτι διαφορετικό: τους δίσκους από βινύλιο που είχε στη συλλογή του ο άπιστος σύζυγος.

Συγκεκριμένα, η 47χρονη Σόνια Μπάρτον, αποφάσισε να κάνει πλακάκια για την κουζίνα τα βινύλια του άντρα της, παίρνοντας με αυτό τον τρόπο εκδίκηση.

Η συλλογή περιλαμβάνει βινύλια από συγκροτήματα όπως Dire Straits, Jets Yazz, Hands Up, Showaddywaddy, Paper Lace κ.α.

Η 47χρονη ανέφερε: «Μου αρέσει να τους βλέπω εκεί. Νιώθω ικανοποίηση και γελάω κάθε φορά που περπατάω στην κουζίνα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι δαπάνησε περίπου 2.500 λίρες για τη δημιουργία της κουζίνας των... ονείρων της!

Sassy mum gets sweet revenge on her cheating husband by using his prised record collection to transform her floor https://t.co/BGhJ1A9DwP

— The Sun (@TheSun) January 22, 2020