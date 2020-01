Βρήκε τον πατέρα της μετά από 52 χρόνια εντελώς τυχαία: Βγήκε στους προτεινόμενους φίλους στο Facebook (pic)

Μια υιοθετημένη γυναίκα βρήκε τον πατέρα της μετά από 52 χρόνια μέσω του Facebook, επειδή εμφανίστηκε στους προτεινόμενους φίλους.

Η Karen Harris, από την Κορνουάλη υιοθετήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960, αφού γεννήθηκε εκτός γάμου, σε μια εποχή που οι νέοι γονείς ενθαρρύνονταν να παραδώσουν το παιδί στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Το μόνο που γνώριζε ήταν το όνομα του πατέρα της,Trevor Sinden, το οποίο της είχε πει μια κοινωνική υπάλληλος όταν ήταν 18 ετών.

Για πολλά χρόνια προσπαθούσε να τον βρει αλλά απέτυχε, σύμφωνα με την Daily Mail.

Adopted woman is reunited with her long-lost father, 72, after 56 YEARS https://t.co/hb2SavGUip pic.twitter.com/zRJQjQrvlQ

— Siglov Freudivan (@DerangedRadio) January 22, 2020