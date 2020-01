Ισπανία: 220.000 κάτοικοι στο σκοτάδι μετά τις χιονοθύελλες (vid)

Οι σφοδρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις, που έπληξαν την Ισπανία, είχαν ως αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, που βρέθηκε στο έλεος της καταιγίδας Γκλόρια.

Η καταιγίδα στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους στην Ισπανία από την Κυριακή, με κύρια χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους, τις χιονοθύελλες, τις χαμηλές θερμοκρασίες και τη σφοδρή θαλασσοταραχή στις ακτές της Μεσογείου.

Στην κοινότητα Χιρόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, 220.000 κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Περισσότερα από 2.600 χλμ δρόμων έχουν καλυφθεί από χιόνι στην περιοχή.

At least three people have been killed after Storm Gloria hammered parts of Spain with heavy snow and cold temperatures pic.twitter.com/ep1dcLOTyM

