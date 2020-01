Αυστραλία: Εντυπωσιακές εικόνες από τις αμμοθύελλες (vids)

Μετά τις φονικές πυρκαγιές, νέα ακραία φαινόμενα πλήττουν την Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, οι αμμοθύελλες, οι χαλαζοπτώσεις αλλά και οι βροχοπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Οι ριπές του ανέμου έφτασαν μέχρι και τα 107 χιλιόμετρα ανά ώρα σε κάποιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το Γραφείο Μετεωρολογίας.

Ωστόσο, ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης κάλυψε αρκετές πόλεις της Νέας Νότιας Ουαλίας.

In Australia, people have been filming rolling clouds of dust sweeping across New South Wales.

The massive dust storms blanketed entire towns and blacked out the sun over the weekend. https://t.co/LcFk150dxG pic.twitter.com/oVTKV0Ieig

— CNN International (@cnni) 20 Ιανουαρίου 2020