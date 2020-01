Ο Έλον Μασκ θέλει να στείλει 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον Άρη μέχρι το 2050 (vid)

Μεγαλεπήβολα σχέδια έχει ο Έλον Μασκ ενόψει του ταξιδιού στον Άρη.

Ακόμη, βέβαια, δεν «πατήσαμε» στον «κόκκινο πλανήτη», αλλά ο πάντα οραματιστής Μασκ τόνισε πως η ιδιωτική διαστημική εταιρεία SpaceX θα μπορούσε να στείλει έως και 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον «γείτονα» της Γης μέχρι το 2050!

Συγκεκριμένα, έγραψε στο Twitter: «Κάθε χρόνο απαιτούνται μεγατόνοι σε τροχιά, ώστε η ζωή να γίνει διαπλανητική».

Κάποιοι, λοιπόν, ρώτησαν τον επικεφαλής της Tesla πόσες πτήσεις τη μέρα σχεδιάζει να πραγματοποιεί η SpaceX.

«Το σχέδιο του Starship είναι κατά μέσο όρο τρεις πτήσεις τη μέρα, οπότε περίπου 1000 διαστημικές πτήσεις/χρόνο, με περισσότερους από 100 τόνους/πτήση, άρα κάθε 10 σκάφη, 1 μεγατόνος τον χρόνο σε τροχιά», απάντησε.

Starship design goal is 3 flights/day avg rate, so ~1000 flights/year at >100 tons/flight, so every 10 ships yield 1 megaton per year to orbit

— Elon Musk (@elonmusk) January 17, 2020