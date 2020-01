Η Μπιορκ «έφτιαξε» μουσική που θα αλλάζει από τεχνητή νοημοσύνη ανάλογα με τον καιρό (pics & vid)

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη... παίζει μουσική!

Η Microsoft ανακοίνωσε μια νέα, πρωτοποριακή συνεργασία με την Μπιορκ, η οποία θα δημιουργήσει μια σειρά από μουσικές συνθέσεις, με ένα προσαρμοσμένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης.

Ήδη, η κορυφαία Ισλανδή ερμηνεύτρια έχει «φτιάξει» την πρώτη από αυτές τις συνθέσεις, συλλέγοντας αποσπάσματα από δική της χορωδιακή μουσική, που υπάρχει στο 17 ετών αρχείο της.

Αυτή η σύνθεση, λοιπόν, θα παίζεται συνεχώς, σε λούπα, στο λόμπι του Sister City, ενός ξενοδοχείου στην ανατολική πλευρά της Νέας Υόρκης, που άνοιξε πριν από, περίπου, έναν χρόνο.

Το εκπληκτικό, ωστόσο, είναι άλλο...

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, και μιας κάμερας, που έχει τοποθετηθεί στην ταράτσα του ξενοδοχείου, για να παρατηρεί τον ουρανό, η μουσική θα αλλάζει κάθε φορά, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τη θέση του Ήλιου!

Yesterday, I spent some time in a hotel lobby listening to an ambient AI-generated Björk soundtrack created with Microsoft, and decided...I want this in my living room. https://t.co/2bVSvu2k3L

— Scott Stein (@jetscott) January 17, 2020