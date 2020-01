Χωρικοί στα Ιμαλάια μετέφεραν στα χέρια, στους -16 και για 7 χιλιόμετρα, σοβαρά άρρωστο αστυνομικό (vid)

Περισσότεροι από 10 χωρικοί στην ορεινή Ινδία, στα Ιμαλάια, ένωσαν τις δυνάμεις τους και αψηφώντας τις πολικές θερμοκρασίες και την κακοκαιρία, κουβάλησαν σε φορείο, μέσα στο πυκνό χιόνι, για 7 χιλιόμετρα, σοβαρά άρρωστο αστυνομικό!

Το θερμόμετρο έφτασε να δείχνει έως και -16 βαθμούς Κελσίου, αλλά οι εν λόγω άνδρες, με τρομερή αυταπάρνηση, μετέφεραν τον άνθρωπο σε ασφαλές μέρος.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη στον αστυνομικό, προφανώς, όμως, δεν μπορούσε να περπατήσει, με τους χωρικούς να φτιάχνουν ένα αυτοσχέδιο φορείο και να τον παίρνουν στα χέρια τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή, με την αστυνομία της περιοχής, μόλις ένα 24ωρο νωρίτερα, να έχει προειδοποιήσει τους ντόπιους για ακραίες καιρικές συνθήκες, που θα καθιστούσαν τρομακτικό το ταξίδι στον δρόμο, ενώ εξέδωσαν μια «πορτοκαλί προειδοποίηση», προβλέποντας πυκνή χιονόπτωση και έντονες βροχοπτώσεις στη βόρεια Ινδία και την ερχόμενη εβδομάδα.

#WATCH Himachal Pradesh: Police personnel and villagers from Lahaul-Spiti district carried a police personnel who had a medical emergency for 7 km in snow covered region, earlier today. pic.twitter.com/a1a7Ds71uV

— ANI (@ANI) January 17, 2020