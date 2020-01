Πέθανε ο πιο μικρόσωμος άνθρωπος στον κόσμο (pics)

Ο Καγκέντρα Θάπα Μάγκαρ, που είχε ύψος 67,08 εκατοστών, πέθανε στην Ποκάρα, μια πόλη που απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού. Ζούσε εκεί με τους γονείς του.

Το τελευταίο διάστημα είχε νοσηλευτεί πολλές φορές με πνευμονία, όμως «αυτήν τη φορά επηρεάστηκε και η καρδιά του», εξήγησε η αδελφή του, η Μαχές Θάπα Μάγκαρ.

Ο Καγκέντρα, το όνομα του οποίου είχε περιληφθεί στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, είχε αναγνωριστεί το 2010, όταν έκλεισε τα 18 του, ως ο πιο κοντός εν ζωή άνθρωπος του κόσμου, που διατηρούσε την ικανότητα να βαδίζει. Τότε, είχε φωτογραφηθεί κρατώντας ένα πιστοποιητικό λίγο μικρότερο σε μέγεθος από τον ίδιο.

Πολύ σύντομα, όμως, τον «εκθρόνισε» ο συμπατριώτης του, ο Τσάντρα Μπαχαντούρ Ντάνγκι, που είχε ύψος 54,6 εκατοστά. Όταν ο Τσάντρα πέθανε, το 2015, ο Καγκέντρα ανέκτησε τον «τίτλο» του.

«Ήταν τόσο μικροσκοπικός όταν γεννήθηκε, που τον κρατούσαμε στην παλάμη του χεριού. Δυσκολευόμασταν πολύ να του κάνουμε μπάνιο», αφηγήθηκε ο πατέρας του, ο Ρουπ Μπαχαντούρ.

Χάρη στη φήμη του, ο Καγκέντρα είχε ταξιδέψει σε πολλές χώρες και εμφανίστηκε στην τηλεόραση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

«Η ζωή μπορεί να είναι πρόκληση όταν ζυγίζεις μόνο έξι κιλά και δεν μπορεί να βρεις τη θέση σου σε έναν κόσμο χτισμένο για ανθρώπους μέσου μεγέθους. Αλλά ο Καγκέντρα δεν άφησε σε καμία περίπτωση το μέγεθός του να τον εμποδίσει», είπε ο αρχισυντάκτης του Βιβλίου των Ρεκόρ Γκίνες, ο Κρεγκ Γκλεντάι.

#Sad news#Nepal #Kathmandu

The #smallest agile man in the world is #dead. The 67.08 centimeter ("2.2") tall Khagendra Thapa Magar from #Nepal #died today in a #hospital of severe #pneumonia, said his foundation. He got only 27 years old... pic.twitter.com/OhaaoOGhta

— Xy5Z89(@Xy5Z89) January 17, 2020