Φανατικός 11χρονος του Star Wars χωρίς πόδια και χέρι έλαβε δώρο βιονικό χέρι σαν και του R2-D2 (pics & vids)

Ένας 11χρονος, φανατικός οπαδός του Star Wars, που έχασε τα πόδια του από τα γόνατα και κάτω, το αριστερό του χέρι, αλλά και μέρος του δεξιού του από μηνιγγίτιδα, έλαβε για δώρο ένα βιονικό χέρι... σαν και του R2-D2!

Ο Kye Vincent, από το Leighton Buzzard του Bedfordshire, στην Αγγλία, «χτυπήθηκε» από τη μηνιγγίτιδα το 2016, μόλις στα 8 του χρόνια, περνώντας 38 εβδομάδες στο νοσοκομείο.

Boy who lost legs and hands to meningitis gets £10,000 Star Wars bionic arm: Kye Vincent, of Leighton Buzzard, Bedfordshire, was given days to live in April 2016 when he was struck down with the killer infection.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον βάλουν σε τεχνητό κώμα και, δυστυχώς, το χειρότερο, του έκοψαν τα πόδια από τα γόνατα και κάτω, το αριστερό του χέρι και μέρος από το δεξί.

Τα επόμενα χρόνια, ωστόσο, ο Kye έκανε έναν τρομερό αγώνα, με αποτέλεσμα να έχει, σήμερα, στα 11 του, μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη, η οποία επισφραγίζεται με ένα βιονικό χέρι αξίας 11.000 ευρώ, που είναι ολόιδιο με το χέρι του θρυλικού και αγαπημένου ρομπότ από τον «Πόλεμο των Άστρων».

Το προσθετικό χέρι ονομάζεται Hero Arm και σχεδιάστηκε ακριβώς, για να μοιάζει με το droid R2-D2.

Eleven-year-old Kye Vincent has become the first person in the world to receive a special bionic arm themed to the famous Star Wars droid R2-D2.

For more on his story, head here:

