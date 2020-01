Έτσι θα μοιάζει από κοντά ένας κόκκινος υπεργίγαντας σαν τον Μπετελγκέζ (vid)

Ένας καθηγητής από το πανεπιστήμιο Φυσικής και Αστρονομίας της Ουψάλα, στη Σουηδία, έφτιαξε ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο δείχνει πώς θα έμοιαζε από κοντά ένας κόκκινος υπεργίγαντας σαν τον Μπετελγκέζ!

Τον τελευταίο καιρό, θυμίζουμε, ο εν λόγω αστέρας βρίσκεται στο προσκήνιο, καθώς οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι συμπεριφέρεται αλλόκοτα, σαν να αρχίζει σιγά σιγά να σβήνει, παρότι είναι μόλις 10 εκατομμυρίων ετών. Ο ήλιος μας, για να καταλάβετε, που είναι μεσήλικας, έχει άλλα 5 δισεκατομμύρια χρόνια ζωής.

Ίσως, βέβαια, περνάει απλά μια φάση, αλλά αν επιβεβαιωθεί το πρώτο σενάριο, τότε αυτό αποτελεί σημάδι ότι ο Μπετελγκέζ πρόκειται να εκραγεί, σε μια έκρηξη σουπερνόβα, η οποία θα είναι τόσο βίαιη και φωτεινή, που, από τη Γη, θα τον βλέπουμε για εβδομάδες, ακόμη και τη μέρα, με την ίδια φωτεινότητα που έχει το φεγγάρι τη νύχτα!

Το εν λόγω άστρο, να σημειώσουμε επίσης, απέχει, περίπου, 650 έτη φωτός από τον πλανήτη μας, ενώ έχει τουλάχιστον δεκαπλάσια μάζα από τον Ήλιο, άρα, αν βρισκόταν στο κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος, η εξωτερική επιφάνειά του θα έφτανε πολύ πέρα από την τροχιά του Άρη, οπότε θα μας είχε «καταπιεί».

Στο εντυπωσιακό βίντεο του Δρ Bernd Freytag, βλέπουμε ότι ένας, οποιοσδήποτε, κόκκινος υπεργίγαντας είναι μια τεράστια πύρινη μπάλα, χωρίς επιφάνεια, με αέρια (ήλιο, που μετατρέπεται από την τήξη σε άνθρακα και οξυγόνο) να επεκτείνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τον πυρήνα του.

Here's a recreation of what a Red Supergiant star like Beltegeuse would look like up close! Credit to Dr Bernd Freytag

