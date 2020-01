Μουφτής του ISIS ήταν τόσο βαρύς που τον έβαλαν σε καρότσα αγροτικού (pics)

Ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα στην ιεραρχία του ISIS με την σύλληψη του Σιφά αλ-Νίμα...

Ο συγκεκριμένος μουφτής θεωρείται ως ένας από τους αρχηγούς των τζιχαντιστών, για αυτό και η «εξουδετέρωσή» του λογίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων μηνών.

Η επιχείρηση των ιρακινής SWAT έγινε την Πέμπτη στην Μοσούλη, με τις εικόνες από την επιχείρηση να έχουν γίνει viral.

Και αυτό γιατί ο Σιφά αλ-Νίμα ήταν αρκετά υπέρβαρος, κάτι που οι αρχές εκτιμούν πως ήταν αποτέλεσμα του να παραμένει συνεχώς σε κρυψώνα και να μην μετακινείται.

Μάλιστα, τα κιλά που είχε τον έκαναν τόσο ογκώδη που δεν χωρούσε στα οχήματα που είχαν οι άνδρες που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση.

Έτσι, αναγκάστηκαν να τον μεταφέρουν στην καρότσα ενός αγροτικού.

Latest photos for #ISIS Mufti. He was the strongest supporter of demolishing Mosul heritage. He used to give the Friday Sermon in my neighborhood. He cheered up in the very Friday after the blowing of Prophet Jonah Mosque in the early days of their invasion.

Social media https://t.co/VWOCR4nmJE pic.twitter.com/zGYoVSuAaF

— Ali Y. Al-Baroodi (@AliBaroodi) January 16, 2020