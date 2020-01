Άνδρας συνελήφθη σε αεροδρόμιο με 20 πουλιά στη βαλίτσα του (pics)

Άλλοι κουβαλούν τις γάτες τους, άλλοι τα σκυλιά τους, άλλοι... άντε κανένα καναρίνι, αλλά ένας Βέλγος το τερμάτισε.

Ο 54χρονος Ούγκο Κόνινγκς συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λίμα, στο Περού, επειδή προσπάθησε να μεταφέρει 20 πουλιά!

Man arrested in Peru airport with 20 birds in suitcase https://t.co/aJA26lqq2Q pic.twitter.com/tva5nVadBN — worlddaily (@worlddailyus) January 16, 2020

Βέβαια, δεν πρόκειται για κατοικίδια του εν λόγω άνδρα -που, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, θεώρησε ότι θα περάσει απαρατήρητος τον έλεγχο. Όπως αποδείχθηκε, ανήκουν όλα σε προστατευόμενα και εξαιρετικά σπάνια είδη και ο τύπος ήθελε να τα μεταφέρει στη Μαδρίτη, προκειμένου να τα πουλήσει!

Τα καημένα τα πτηνά βρέθηκαν σε μικρά χάρτινα κουτιά και ευτυχώς επέζησαν, αν και κάποια βρέθηκαν σε άθλια κατάσταση, με σημάδια αφυδάτωσης και αυξημένου άγχους. Άλλα, δε, έχασαν μέρος των φτερών τους, ακριβώς γιατί ήταν κλεισμένα τόσες ώρες στα κουτιά.

BBC News - Man arrested in Peru airport with 20 birds in suitcase https://t.co/VEL7oJSGTm — Phil Gatley (@PhilGatley) January 16, 2020

Η σύλληψη του Κόνινγκς έγινε την περασμένη Δευτέρα, με τον 54χρονο να αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες, οι οποίες επισύρουν ποινή φυλάκισης πέντε ετών.

Belgian citizen arrested at the airport of #Lima illegally carrying twenty birds in his suitcase https://t.co/udSUx0eaNR — Andre Orban (@sn26567) January 16, 2020

Τα πουλιά, που προέρχονται από την περουβιανή ζούγκλα, βρίσκονται επίσης στο Εκουαδόρ και στη Βολιβία.

Στο Περού, εξάλλου, φιλοξενούνται περισσότερα από 1.800 είδη πτηνών.

Μάλιστα, στη βαλίτσα του Βέλγου βρέθηκαν και δύο σπανιότατα είδη, με μοναδικά χρώματα.